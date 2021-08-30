هازال كايا بإطلالة جريئة.. والجمهور "معقول هاي فريحة"؟!

شاركت الممثلة التركية هازال كايا المعروفة للعالم العربي بإسم "فريحة" من المسلسل الشهير "أسميتها فريحة" صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام.

الصُورة الجديدة شكلت صدمة للجمهور لأن شكل هازال كايا كان مُختلفاً عن المعتاد، إذ أن العملاقة الصغيرة ظهرت بلون شعر جديد غير المعتاد وكانت ترتدي توب مكشوف من منطقة الصدر مما دفع الجمهور لإطلاق عدة تعليقات كان منها "هاي فريحة؟ليش هيك صايرة نسوان؟".. وتابع آخر "ما حلو عليها الاشقر شكلها كامل تغير".. وجاء في تعليق أحدهم "يا الله شو مغيره يا ريت ضلت صغيرة".

مسلسل هازال كايا الجديد!

بالحديث عن أعمال هازال كايا فتستعد النجمة التركية للعودة مُجدداً إلى الساحة بعد غياب سنوات بعمل فني سيجمعها بالممثل التركي بورا غولسوي ضمن تعاون أول بينهما، أما عن دور هازال في العمل فستؤدي دور فتاة ذات شخصية سيئة تعيش حياة مليئة بالكآبة بعد أن ولدت وهي غير مرغوب بها لوالد مجهول الهوية وأم لم تذقها طعم الحُب أبداً، وتعاني الفتاة من نوبات عصبية في حال أنها لم تحصل على ما تريد.

الصحفية بيرسين : اذا لم يحدث اي تغير فأن بورا غولسوي سيكون بطل مسلسل هازال كايا الجديد pic.twitter.com/BOUqdEyYQZ — arab2turk (@arab2turk) August 26, 2021

شخصية هازال تتقاطع مع نجم العمل بعد أن تقرر الانتحار من أعلى الجسر نحو النهر بسبب حبيبها الذي تخلى عنها أيضاً ليجدها بورا وينقلها للمستشفى ومن بعدها لمنزله لمساعدتها على الشفاء واستعادة ذاكرتها التي لم تفقدها بالأصل إلا أنها تظاهرت بذلك بعد أن وجدت الحب والعائلة.

يذكر أن أخر بطولات هازال كانت من خلال مسلسل "حكايتنا" والذي جمعها بزميلها الممثل "بوراك دينيز" بعد أن قدما ثنائية ناجحة جعلتهما يتصدران الترند مع كل حلقة تُعرض عبر الشاشات، ودارت قصة العمل حول فتاة مسؤولة عن أشقائها الخمسة مع غياب الأم عن البيت وعدم اهتمام الأب بـ أطفاله، ووسط حياتها المليئة بالأحداث والمشاكل تقع في قصة حب مع شاب غني قرر ترك منزل والديه والعيش في حي فقير.

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