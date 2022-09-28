هازال كايا تستعرض حملها في باريس..وتختار إطلالة وردية

خطفت الفنانة التركية هازال كايا الأنظار إليها خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضةً حملها بإطلالة وردية تضخ بالأنوثة والجمال.

هازال كايا تتألق في باريس

تواجدت هازال كايا في احتفالية العلامة التجارية "لانكوم"، التي تعتبر الوجه الإعلاني لها، واختارت إطلالة ناعمة باللون الوردي، تألفت من كروب توب "أوف شولدر" جاء بتصميم حاد ناحية الصدر وبطيات أنيقة متعددة، كاشفًا عن بطنها المكوَّر، ونسَّقته بتنورة طويلة ضيقة صممت بطريقة لإبراز منحنيات جسدها.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، مُسدلة خصلات شعرها الأمامية على الجانبي، بينما اعتمدت مكياج ناعم من درجات الوردي لإبراز ملامحها، واختارت التزيُّن بأقراط ذهبية متدلية.

ونشرت كايا صورها من الحدث عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق تتحدث فيها عن الأحلام: "أحلم حلما صغيرا عني".





وفي وقت لاحق، شاركت كايا مجموعة صور وهي تشرب كأس عصير برفقة الأصدقاء، ولقطات من رحلتها إلى باريس، مُعلقة "22.9 باريس"، معلنةً عن تاريخ وصولها لباريس.

هازال كايا تعلن حملها

أعلنت النجمة التركية الشهيرة عن حملها بطفلها الثاني وجنس المولود خلال حفل للمغنية مليكة شاهين، وذلك بعد الشائعات التي أثيرت حولها بالرغم من تكتمها بشأن الأمر أمام الصحافة.

وكشفت أنها تنتظر مولود أنثى، وأنها في الشهر الخامس تقريباً، كما تنوي أن تطلق عليها اسم "ليلى"، لأنها تحبه كثيرا.

وشاركت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي "انستغرام" وكانت تستعرض حملها بشهرها الخامس، بالرغم من ان علامات الحمل كانت بعضها ظاهرة.

آخر أعمال النجمة هازال كايا



يشار بأن آخر أعمال النجمة التركية هو المسلسل التركي "منتصف الليل في قصر بيرا" والذي أنتجته وعرضته منصة نيتفليكس العالمية.

أبرز اعمال هازال كايا:



سر الحجر

الساحرات الصغيرات

الحلم الضائع

العشق الممنوع

شرطة انقرة

اسميتها فريحة

البلقان الاخير

العشق

مارال

حكايتنا

