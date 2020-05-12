هاشتاغ "فضيحة مودل روز" الأكثر تداولًا على تويتر في السعودية..فما القصة؟

تصدّر اسم الفاشينيستا السعودية مودل روز قوائم البحث على غوغل يوم أمس، إلى جانب تصدرها موقع تويتر أيضًا بعد أن أطلق بعض النشطاء وسم يحمل اسم "فضيحة مودل روز"، مما أثار ذلك فضول الجمهور الذي بحث ودقّق لمعرفة القصة كاملة.

وبعد الكشف عن تفاصيل الحكاية والأسباب التي جعلت من اسم الفاشينيستا مودل روز على قوائم الترند، تبيّن أنه لا يوجد هناك فضيحة بالمعنى المتعارف عليه لدى الجميع، وإنما كل ما في القصة أن البعض تداول صورًا قديمة لمودل روز ظهرت فيها بشكل مختلف تمامًا وفاجأت الجمهور بالتحول الذي حدث في ملامحها.





وبعد الصدمة من الصور التي تم تداولها لمودل روز بين صفحات النشطاء على تويتر وغيره، تساءل الجمهور عن كمية عمليات التجميل التي خضعت لها الفاشنيسيتا السعودية حتى تحول شكلها بهذه الطريقة الصادمة.

الجدير ذكره أن مودل روز عادة ما تثير الجدل على السوشيال ميديا، وذلك بسبب طريقة حياتها في أمريكا وملابسها وتصرفاتها التي يراها السعوديين لا تتناسب أبدًا مع عادات وقيم المجتمع الشرقي المحافظ في الوطن العربي.

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