هالة فؤاد في ذكرى ميلادها الـ63.. احتل الألم حياتها والفن سرقها من أحمد زكي

استطاعت الفنانة المصرية الراحلة هالة فؤاد، أن تترك بصمة فنية خالدة في مسيرتها فضلا عن تجربة إنسانية كانت حافزا للتأمل لاسيما وان الالم احتل الكثير من حياتها، وكان حضور هالة فؤاد على الشاشة قويا مقدمة رحلة قصيرة بها قائمة أعمال فنية لا تُنسى.

وفي الذكرى الـ63 لميلاد الراحلة هالة فؤاد، نجد أن اسمها ارتبط بشكل دائم بالفنان الكبير أحمد زكي، رغم عدم ارتباطهما لمدة كبيرة وانفصالهما بسبب ارتباطها وتعلقها بالفن.

مولدها

ولدت هالة فؤاد في 26 من مارس عام 1958، وهي ابنة المخرج أحمد فؤاد، وحازت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1979، ولم تعتمد الفنانة المصرية على والدها حيث قررت رسم طريقها بنفسها.

مسيرتها الفنية

بدأت هالة فؤاد، مسيرتها بأدوار صغيرة ومشاهد محدودة، وابتسم لها الحظ عندما وقفت أمام محمود ياسين في فيلم "مين يجنن مين" لتتوالى بعد ذلك أدوارها الناجحة.

وشاركت هالة فؤاد، في عدد من الأفلام خلال فترتي سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ومن بين اعمالها: "البنت اللي قالت لا، عاصفة من الدموع، الحدق يفهم، السادة الرجال".

وأكملت هالة فؤاد مسيرتها الفنية بالمشاركة في الفوازير التي جمعتها بالفنان يحيى الفخراني والفنانة صابرين، وكانت بعنوان "المناسبات".

الألم احتل حياتها

عاشت هالة فؤاد لحظات مؤلمة خلال رحلتها القصيرة، حيث كان الألم في حياتها يحتل مساحة أكبر من مساحة الفرح والسعادة، إذ بدأ الألم معها عندما أحبت أحمد زكي.

وعانت هالة فؤاد من العديد من الأمراض حيث تعرضت لعدة جلطات الى ان اكتشفت إصابتها بمرض السرطان.

زواجها

تزوجت هالة فؤاد عام 1983 من أحمد زكي أملاً في تكوين بيت وعائلة، إلا أنها لم تتحمل طباع الفتى الأسمر حتى طلبت الانفصال عنه. وعن زواجها من الفنان أحمد زكي قالت هالة فؤاد إن زواجهما استمر عامين وأنجبت ابنها الأول هيثم أحمد زكي الذي لم يمنع مجيئه من تحطم قصة الحب هذه، مشيرة إلى أنها لم تستطع أن تبتعد عن السينما تلك التي أعطتها أجمل البدايات والتي أعطتها زوجها أيضًا.

وأثمر زواج هالة فؤاد من أحمد زكي عن إنجاب ابنهما هيثم، وبعد عامين من الانفصال تزوجت من الخبير السياحي عزالدين بركات وأنجبت منه ابنها الثاني رامي. وبعد ولادة متعسرة قررت هالة فؤاد أن تبتعد عن التمثيل؛ لأن الحياة قصيرة كما قالت، وارتدت الحجاب وتركت التمثيل بعد أن قدمت 24 عملًا سينمائيًا ودراميًا.

الحجاب ومرضها

بعد أن قررت هالة فؤاد الانسحاب من الوسط وارتداء الحجاب عام 1990، وجاء هذا القرار بعد إصابتها بعدة جلطات. وعقب الشفاء من الجلطات المتكررة، هاجمها مرض جديد، وأجبرها على ملازمة الفراش فترة طويلة، وأصيبت بالصدمة عندما أثبتت التحاليل أنها تعاني من سرطان الثدي، لحظتها فقدت الشهية للحياة، وراحت تعد أيامها وتنتظر الموت.

وفاتها

في 10 مايو عام 1993 رحلت هالة فؤاد عن الحياة، عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد صراع مع المرض.

للمزيد من قسم الترفيه:

زوج مودل روز: تعرفت على شاب قلب حياتها.. وزواجنا يتجه للطلاق

روبي في أحضان المنتج وليد منصور.. والأخير يعلق ويكشف حقيقة زواجهما!

بريانكا تشوبرا تسيئ للدين الإسلامي "والدي كان يغني في المسجد"!!