هالة فاخر: لهذا خلعت الحجاب.. والحياة ممتعة دون رجل

حلَّت الفنانة المصرية هالة فاخر ضيفةً في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى أبرزها أسباب خلعها الحجاب، ومدى تأثرها بوفاة زوجها، وحياتها دون رجل.

هالة فاخر وسبب خلعها الحجاب

أجابت هالة فاخر عن التساؤلات حول أسباب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لخمس سنوات تقريبًا، حيث أوضحت أن قرارها بارتدائه جاء بعد تأديتها فريضة الحج عام 2010، دون تدخلات خارجية ومحاولات في إقناعها، أو حتى حضور دروس دينية.

وقالت: "أنا حسيت إني عايزة أتحجب، لا حد أثر علي ولا حضرت دروس دينية، أنا قبل ما اتحجب روحت الحج، ورجعت قلت هتحجب، وفضلت محجبة 4 أو 5 سنين".

وبس محدودية الأدوار المعروضة عليها وقلة العمل، قررت سلوك طريق ارتداء الشعر المستعار فوق الحجاب، :"وبعدين البست الباروكة بدل الحجاب علشان الشغل بقى محدود، وأنا مش وارثة، ولازم أشتغل".

وبسبب عدم اقتناعها بالشعر المستعار، ورأيته كخيار ملتف، قررت خلع الحجاب، واحترمت عائلتها هذا القرار، لاسيما أنها تمتنع عن ارتداء الملابس المكشوفة وتفضل الملابس المحتشمة.

وحين سؤالها ما إذا كانت ابنتيها محجبتين، أجابت أنهما كذلك لكن ليستا متزمتتين.

هالة فاخر: "حياتي من غير راجل ممتعة"

وشددت هالة على أنها تعيش حياة سعيدة برفقة نجلها "حسين"،الذي يقيم في منزلها، قائلةً: "أنا وحسين ابني عايشين مع بعض، وبناتي ساكنين في نفس المنطقة، وأستمتع لما أعمل أكل لحسين وأشوف طلباته".

ولفتت إلى أن حياتها دون رجل "ممتعة"، قائلة: "حياتي من غير راجل ممتعة وزي الفل، بنام على السرير لوحدي".

وأضافت: "الحياة بدون رجال ممتعة جدًا، أنا أجيب راجل ينكد عليا ليه، وبعدين بناتي مش مخلييني عايزة حاجة، وابني حسين في منتهى الحنية معايا، خلاص كل حاجة موجودة".

هالة فاخر ووفاة والدها

أما بشأن وفاة والدها وأثره على حياتها، لفتت إلى أنه رغم مرور 50 عامًا على وفاته، إلَّا أنها ما تزال حزينة على وفاته وتتأثر لدى مشاهدتها أعماله الفنية.

وقد توفي والد هالة، الفنان فاخر فاخر، في بداية الخمسينيات من عمره، بعد عودته من تصوير فيلم "المماليك"، أنه خضع لعملية قلب مفتوح وقتها وطلب منه الأطباء عدم العمل لأكثر من 4 ساعات يومياً، ولكنه كان يحب عمله كثيراً مما تسبب في وفاته بشكل مفاجئ.



