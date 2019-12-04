هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب خلال زيارتها للسعودية..(صور)

على ما يبدو أن الفنانة المصرية هالة فاخر انضمت إلى باقي زميلاتها في الوسط الفني، وقررت هي الأخرى التخلي عن حجابها، حيث ظهرت دون حجاب خلال تواجدها برفقة نجوم آخرين استعدادًا لتقديم مسرحية "لوكاندا الأوباش" المقرر عرضها في السعودية.

وظهرت هالة فاخر في الصور مرتدية قبعة شتوية وفردت شعرها "الكاريه" من تحتها وكأنها فتاة عشرينية، والتقطت بإطلالتها الكاجوال صورًا برفقة حسن الرداد ونجوم آخرين، لتبدأ بعدها التساؤلات تنهال عليها من الجمهور بشكل كبير، خاصة وأنها في مرة سابقة ظهرت دون حجاب وقالت حينها أنها ترتدي باروكة وحسب وليس كما اعتقد الجميع أنها خلعت حجابها.





الجدير ذكره أنه خلال عام 2019 كان هناك عدد من الفنانات اللواتي خلعن الحجاب مثل: سهير رمزي، شهيرة، صابرين، حلا شيحة وأسماء أخرى، وبالتأكيد لم يكن الأمر محببًا لدى الجمهور خاصة وأنه بعض الفنانات ارتدين حجابهن لمدة تزيد عن 20 عامًا.

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