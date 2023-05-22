هاندا آرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة برتقاليه في مهرجان "كان" السينمائي

خطفت النجمة التركية هاندا آرتشيل الأنظار إليها، خلال تواجدها في حدث شركة المثلجات Magnum ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي.

هاندا آرتشيل تتألق في مهرجان كان السينمائي

وتألقت هاندا بإطلالة مشعة وحيوية باللون البرتقالي، إذ ارتدت فستانًا برتقالي قصير من توقيع دار الأزياء التركية HAKAAN YILDIRIM، جاء بقصة "سترابلس"، بينما تميَّز تصميم خصره بكورسيه ضيق، وجاءت تنورته مزينة بشراشيب لمنحها مظهرًا دراماتيكيًا.

وأكملت هاندا إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، بينما أسدلت خصلتي شعر على جانبي وجهها، وتزيَّنت بأقراط على شكل حلقات.

وارتكز مكياج آرتشيل على الظلال الذهبية والترابية لإبراز ملامحها وتقاسيم وجهها، فيما زادت من طولها طولًا بانتعال صندل ذهبي ذو كعب عالٍ.

هاندا آرتشيل باللون الأسود

وفي وقت سابق، اختارت هاندا التألق بإطلالة سوداء من ذات العلامة التجارية، مرتديةً فستانًا أسود قصير تميَّز بربط عنق كروس وفتحة عريضة تتوسط أسفل منطقة الصدر، بينما جاء القماش بتصميم منكمش عانق جسدها.

وأكملت آرتشيل الإطلالة الجريئة بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، فيما انتعلت صندلًا جاء بأربطة التفت حتى الركبة.



