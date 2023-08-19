هاندا ارتشيل تتهرّب من سؤالها حول الحمل.. هل تصبح أمّاً قريبًا؟

تحدّثت النجمة التركية الشهيرة "هاندا ارتشيل" الى الصحافة خلال تواجدها في مدينة ترابيا حيث أجابت عن العديد من الأسئلة حول حياتها العملية والخاصة.

هاندا ارتشيل تتحدّث حول حياتها الخاصة



وأجابت هاندا حول سؤالها عن آخر اعمالها الذي يحمل اسم غريبان والمقرر عرضه قريبًا وماهي المستجدات حول العمل المرتقب الذي يجمعها بزميلها بوراك دينيز، وكشفت الفنانة التركية إن كل شيء يسير على ما يرام وأن طاقم العمل قرروا استئناف التصوير قريبًا.

أما حول حياتها العاطفية فسألها الصحفي حول زوجة شقيق حبيبها الحالي رجل الأعمال التركي هاكان التي استقبلت طفلها مؤخرًا وفيما أذا تواجدت ارتشيل في هذه الأجواء العائلية لتجيب: "نعم ليجعله الله يكبر مع والديه بصحة وعافية".



وفي تلك اللحظة وجه لها الصحافي سؤالًا صادمًا حيث قال: "هل نقول الآن أن الدور عليك؟"، مما فاجأ هاندا التي ردت بكل لطف مع ابتسامة: "شكراً لكم"، وسألها الصحفي: "كيف تسير علاقتك مع السيدة أرزو وهي ام حبيبها هاكان"، فأجابتها هاندا: "لقد امسكتم بي أمام الباب" رافضة الدخول في أي تفاصيل.

وبالرغم من تهرب نجمة مسلسل انت اطرق بابي من الإجابة حول الحمل ورغبتها بالأمومة، إلا أن الجمهور اعتبر أن ابتسامة هاندا كانت توحي بأنه لا مانع لديها من ان تصبح أمًا قريبًا، وانها تقبلت السؤال بطريقة إيجابية.

ويشار بان هاندا ارتشيل أعلنت علاقتها العاطفية برجل الاعمال "هاكان صابانجي" خلال الأشهر السابقة وذلك بعد أن أثارت العديد من الشائعات حولها، وظهرت معه في اكثر من مناسبة علنية.