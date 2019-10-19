هاني شاكر يحتفل بزفاف نجله بحضور كوكبة من نجوم الفن (فيديو وصور)

في حضور كوكبة من نجوم الفن احتفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، بحفل زفاف نجله شريف على عروسه نوران هاني.

وأقيم الحفل مساء أمس بأحد الفنادق الفخمة المطلة على النيل، وأحياه الفنان عمرو دياب، الذي أشعل الأجواء بباقة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة، منها، "الليلة حبيبي، يتعلموا، يوم تلات، متغير".

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنانة نادية الجندى وروجينا وزينة ومنى عبدالغنى وخالد زكى وشريف منير وبوسى شلبى وسهير شلبى واشرف زكى والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





يذكر أن خطوبة شريف تمت العام الماضي وتحديدًا في نوفمبر ٢٠١٨ في حفل عائلي بسيط.

على الجانب الآخر يستعد الفان هاني شاكر وسوما وفرات قدورى لإحياء الليلة الخامسة من ليالى مهرجان الموسيقى العربية يوم الثلاثاء 5 نوفمبر على المسرح الكبير، وذلك بقيادة مصطفى حلمى.

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