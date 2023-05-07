هبة طوجي تتفوق على نجوى كرم بألبومها "بعد سنين"

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هبة طوجي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعد طرح ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "بعد سنين" من إنتاج شركة "Universal Arabic Music".

هبة طوجي تطرح ألبومها "بعد سنين"

وأعربت طوجي عن سعادتها وحماسها للألبوم، وكتبت في منشور لها عبر "إنستغرام": "انتهى وقت الإنتظار! ألبوم «بعد سنين» متوفر في كل مكان..اسمحوا لي أن أعرف ما هي الأغاني المفضلة لديكم ولماذا؟ لقد تأثرت حقًا بالتعليقات المذهلة التي تلقيتها على الألبوم والفيديو الموسيقي. تعليقاتكم ورسائلكم لامست قلبي".

وتضمن الألبوم 13 أغنية تنوعت أنماطها الموسيقية بين البوب والكلاسيكي وغيرها، كما تعددت مواضيعها بين الحب والانفصال والأمل وتمكين المرأة، حيث استغرق تنفيذها ثلاث سنوات.

واللافت في الموضوع أن طوجي غنَّت بعدة لهجات، فأغنيتها المصورة "بعد سنين" أدتها باللهجة المصرية، إذ تعد التجربة الأولى لها.

هبة طوجي تتفوق على نجوى كرم

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأغاني طوجي، وأثنوا على صوتها الجميل، إذ لفت الكثيرون إلى أنها تفوَّقت على النجمة اللبنانية نجوى كرم التي أطلقت ألبومها الجديد "كاريزما" تزامنًا معها؛ إذ حققت أغنية طوجي المصورة "بعد سنين" أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، بينما وصلت كرم لنصف هذا العدد.

إذ كتب أحدهم: "هبه طوجي الألبوم عظيم ..بس ضروري ولازم تتصوّر اغنية #خبرني_القصة مش معقول شو حلوة و شو جديدة و شو قوية و جريئة متلك ومتل صوتك..يا هيك الالبومات و الفن يا بلا ".

وكتبت أخرى: " بعد الغياب الطويل ولكن البوم فوق الخيال مره عن مره بتثبتي فعلا قد ايه المستوي المقدم راقي جدا".

