هذه الممثلة السورية تحتفل بعيد ميلادها الـ52.. فمن تكون!

احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة بعيد ميلادها الـ52 قبل ثلاثة أيام، ولا يمكن تصديق أن فنانة بجمالها ورشاقتها قد تكون في الخمسينات من عمرها.

شاركت أمل عرفة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة مركبة لها بين الماضي والحاضر، وعلَّقت: "هذا عمري الذي صنعني، هذا عمري الذي عشته ولازلت، هذا عمري الذي يتضاعف مع الشدائد، هذا عمري الذي يغادرني تماماً مع الفرح والعمل والحب، هذا عمري وأنا أحبه كما أحب الحياة والبشر .. هذا عمري الذي أريد أن أكمله بسلام وسلام وسلام".

وأضافت: "شكراً لكل من تذكرني بكلمة، ودائماً لي من اسمي نصيب "أمل"."

ونشرت أمل صورة لها وهي طفلة بعينيها الحالمتين اللتين تشعان ذكاءً وبابتسامتها اللطيفة، وصورة لها في الوقت الحالي بعمر الخمسين.

