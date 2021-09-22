هذه حقيقية اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم.. والأخيرة تعيش حالة حزن

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار اعتزال النجمتين إيمي و دنيا سمير غانم عالم الفن بعد وفاة والديهما دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفاته الخطرة، فيبدو أن حزنهما لم يتشافى بعد.

وبدأت الشائعات بالتناقل بعد اعتذار إيمي و دنيا سمير غانم عن حضور حفل فاتتاح أيام القاهرة للدراما العربية رغم تأكيد حضورهما ومشاركتهما في استلام درع تكريم والديهما الراحلين، كما تغيبتا عن افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12.

وعلى الصعيد الآخر، نفت إدارة مهرجان "إيام القاهرة للدراما العربية الأنباء التي تفيد اعتزال النجمتين، وأكدت أن لديهما تعاقدات على أدوار بطولة في عدة أعمال فنية ستبدآ تصويرها قريبًا، وسبب تغيبهما عن الحفل كان بسبب حالتهما النفسية الصعبة فهما لا تودان الخروج للناس ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة.

ولفت ذات المصدر أن إيمي لم تتغلب إلى الآن على أحزانها وغير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية ولم تتأقلم بعد على وضعها مع غياب والديها.

وفي آخر منشوراتها، شاركت إيمي صورة جديدة لوالديها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أرفقتها بإيموجي على شكل قلوب.

وقبل عدة أيام، أحيَّت دنيا الذكرة الأربعين على وفاة والدتها وشنرت صورتها عبر "إنستغرام" وأرفقتها بدعاء .