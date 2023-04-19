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هذه هي المسلسلات التي يتابعها محمد صلاح في رمضان

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 نيسان / أبريل 2023 - 02:38
محمد صلاح
محمد صلاح

البوابة-كشف النجم المصري محمد صلاح عن المسلسلات التى يشاهدها خلال دورة شهر رمضان الحالية.

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وعبر حسابه على تطبيق (انستغرام)  نشر محمد صلاح مقطع فيديو أثناء مشاهدة مسلسل (جعفر العمدة) بطولة الفنان محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

كما نشر مقطع فيديو آخر أثناء مشاهدته لمسلسل (الكبير أوي 7)  ليشكف بهذه الطريقة عن قائمة الأعمال التى يتابعها.

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يذكر أن مسلسل (الكبير أوي 7) بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

كلمات دالة:محمد صلاحمحمد رمضان

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