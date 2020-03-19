هشام حداد يدعو المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي إلى برنامجه!!

أثارت تغريدة مقدم البرامج اللبناني "هشام حداد" الجدل عبر حسابه في تويتر على خلفية دعوته للمتحدث الرسمي بـ لسان الدفاع الإسرائيلي "افيخاي ادرعي" لبرنامجه.

بدأ الأمر عندما غرد أفيخاي عبر تويتر بـ "جزء من البرامج الترفيهية في #لبنان أبدت مسؤولية كبيرة للحد من انتشار فيروس #كورونا الي وصل البلاد. مثل #مناوجر، و #لهونوبس، الي استغنوا عن عامل الجمهور لأول مرة، حفاظًا على سلامة المشاهدين. يا ريت #نصرالله يفهم إنه سلامة اللبنانيين أهم من مصالحه الشخصية! #خليك_بالبيت"

جزء من البرامج الترفيهية في #لبنان أبدت مسؤولية كبيرة للحد من انتشار فيروس #كورونا الي وصل البلاد. مثل #مناوجر، و #لهونوبس، الي استغنوا عن عامل الجمهور لأول مرة، حفاظًا على سلامة المشاهدين. يا ريت #نصرالله يفهم إنه سلامة اللبنانيين أهم من مصالحه الشخصية! #خليك_بالبيت pic.twitter.com/KO0Kvt9UvW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2020

وجاء الرد السريع من هشام بـ "بركي منستضيفك بالحلقة الجايي، ومن حطك محل جربوع عالطاولة ومنعملك سفقة قرن مباشرة هالهوا. وبلا جمهور ما تعتل هم #فلسطين_المحتلة #انتو_اسوأ_من_الكورونا".. هشام قصد بـ "جربوع" القرد الموجود على طاولته دائماً وهو جزء من البرنامج بينما اكتفى الإعلامي اللبناني ومقدم برنامج "منا وجر" بالصمت وعدم التعليق على الموضوع.



بركي منستضيفك بالحلقة الجايي، ومن حطك محل جربوع عالطاولة ومنعملك سفقة قرن مباشرة هالهوا... وبلا جمهور ما تعتل هم#فلسطين_المحتلة#انتو_اسوأ_من_الكورونا https://t.co/i5ppr6XU68 — Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 18, 2020

تصريح هشام أثار الجدل وغضب البعض الذي اعتبر أنه من المفترض ان يتجاهله ولا يعيره أي إهتمام كما فعل زميله الإعلامي اللبناني "بيار رباط"

يذكر أن أفيخاي دائماً ما يحاول إثارة الجدل بالتغريد عن إعجابه بالعرب وكان أخرهم الفنانة اللبنانية إليسا وزميلتها الفنانة نانسي عجرم.

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