هشام عاشور عن حمل نيللي كريم بطفلها الخامس.. "بإذن الله قريب"

دائمًا ما تكون علاقة الفنانة المصرية نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام هاشور موضع تساؤلات، فمرة يُقال أنهما قررا الانفصال، ومرة يُشار إلى انتظارهما مولودهما الأول معًا.

نيللي كريم وحملها للمرة الخامسة

وأحدث هشام عاشور حالة من التساؤلات حول حمل زوجته نيللي كريم بطفلها الخامس في لقاء صحفي على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فحينما سئل عن الدور الذي سيؤديه في مسلسل "روز وليلي" إلى جانب النجمتين يسرا ونيللي، أوضح أن سيلعب دور زوج وأب غير مسؤول يحاول بشتى الطرق جني المال؛ ما دفع المراسلة لسؤاله حول رغبته أن يكوت أبًا.

وأجاب عاشور المراسلة على الفور دون تردد مشددة على احتمالية الموضوع، وقال: "والله ممكن، بإذن الله قريب".

عدد أبناء نيللي كريم

وبسبب هذا التعليق، بدأت التكهنات حول استعداد الثنائي لاستقبال مولودهما الأول، الذي سيعتبر المولود الخامس لنيللي، التي أنجبت بالفعل أربعة ابناء من زوجيها السابقين؛ فلديهما ابنين هما كريم ويوسف من زوجها الأول الذي انفصلت عنه عام 2004، كما لها ابنتين هما سيلينا وكندة من زوجها الثنائي هاي أبو النجا، الذي انفصلت عنه عام 2015.

