هكذا احتفلا دنيا بطمة وزوجها محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهما غزل (فيديو)

وسط أجواء عائلية حميمة، احتفلت الفنانة دنيا بطمة برفقة زوجها المنتج محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهما الثالث، وشارك كل منهما مقطع فيديو ظهروا خلاله يقومون بغناء أغنية عيد الميلاد، في حين كانت ابنتهما غزل في قمة سعادتها.
وشاركت بطمة الفيديو عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليه: " عطاني اول واجمل فرحة احلى بنوته الله يحميها واليوم كملت ثلاث سنوات ان شاء الله العمر كله ونشوفك في اعلى المراتب يا رب كل عائلتك تحبك وكلنا نفتخر بشخصيتك وجمالك وخفة دمك يا عمري".
الله عطاني اول واجمل فرحة احلى بنوته الله يحميها واليوم كملت ثلاث سنوات ان شاء الله العمر كله ونشوفك في اعلى المراتب يا رب كل عائلتك تحبك وكلنا نفتخر بشخصيتك وجمالك وخفة دمك يا عمري 💞🦄 @gazalmalturk شكرا قلبي على كل شي 💞 @alturkproductions انتظرونا في جلسة تصوير كيوت حبايبي 🦄 #happybirthday #happy شكرا على رسائلكم الجميلة 💞 16/06/2017 👗 👩❤️👩 @zazprincess_morocco Happy birthday my little princess 🎀
فيما نشر الترك أيضًا الفيديو عبر حسابه على إنستغرام وعلّق: " كل عام وأنت بألف خير أميرتي الصغيرة يارب يأخذ من عمري ويعطيك اليوم ميلادك كل عام وأنتي بألف خير. ودعت بك عام مضى، وأقبلت بك عام جديد، أتمنى أن تزهر أيامك بسعادة ورضى".
من ناحية أخرى، وبحسب آخر التطورات، حصلت دنيا على حكم البراءة في القضية الأكثر جدلًا الفترة الماضية والشهيرة إعلاميًا بحساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي"، ولكن لا زالت ممنوعة من السفر خارج المغرب.
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