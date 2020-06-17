هكذا احتفلا دنيا بطمة وزوجها محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهما غزل (فيديو)

وسط أجواء عائلية حميمة، احتفلت الفنانة دنيا بطمة برفقة زوجها المنتج محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهما الثالث، وشارك كل منهما مقطع فيديو ظهروا خلاله يقومون بغناء أغنية عيد الميلاد، في حين كانت ابنتهما غزل في قمة سعادتها.

وشاركت بطمة الفيديو عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليه: " عطاني اول واجمل فرحة احلى بنوته الله يحميها واليوم كملت ثلاث سنوات ان شاء الله العمر كله ونشوفك في اعلى المراتب يا رب كل عائلتك تحبك وكلنا نفتخر بشخصيتك وجمالك وخفة دمك يا عمري".

فيما نشر الترك أيضًا الفيديو عبر حسابه على إنستغرام وعلّق: " كل عام وأنت بألف خير أميرتي الصغيرة يارب يأخذ من عمري ويعطيك اليوم ميلادك كل عام وأنتي بألف خير. ودعت بك عام مضى، وأقبلت بك عام جديد، أتمنى أن تزهر أيامك بسعادة ورضى".

من ناحية أخرى، وبحسب آخر التطورات، حصلت دنيا على حكم البراءة في القضية الأكثر جدلًا الفترة الماضية والشهيرة إعلاميًا بحساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي"، ولكن لا زالت ممنوعة من السفر خارج المغرب.

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