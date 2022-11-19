هكذا احتفل أحمد حلمي بعيد ميلاده و ميلاد منى زكي

شارك النجم أحمد حلمي جمهوره صورة جديدة له برفقة زوجته النجمة مني زكي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

و ظهر احمد حلمي بإطلالة رومانسية وهو يحمل مني زكي و علق قائلا : (كل سنه واحنا طيبين). حيث تصادف يوم امس 18 نوفمبر/تشرين الأول عيد ميلاد النجمة منى زكي وزوجها النجم أحمد حلمي.

و قد حصدت تلك الصورة تفاعل عدد كبير من الجمهور، بالإضافة إلى حرص عدد من الفنانين على تقديم التهنئة للثنائي، منهم الفنانة غادة عادل التي علقت قائلة: (كل سنه وانتوا طيبيين وناجحين ومنورين)، بينما كتب الفنان هيثم شاكر: (كل سنة وانتم طيبين)، كما علقت الفنانة كندة علوش على الصورة قائلة: (كل سنة وانتو طيبين وحلوين ومنورين)، وغيرهم من الفنانين.



