هكذا احتفل تامر حسني وبسمة بوسيل بعيد ميلاد طفلتيهما (فيديو وصور)

احتفل الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلاد طفلتيهما "أمايا" و "تاليا"، والذي صادف تاريخ ميلادهما في شهر مايو الماضي، إلّا أن التأجيل تم حتى هذا اليوم نظرًا لانشغال بسمة بوسيل الفترة الماضية بالإضافة إلى جدول أعمال زوجها المزدحم خلال الصيف.

وقامت بوسيل بمشاركة مجموعة من الصور التي التقطت من الاحتفال عبر "ستوري" إنستغرام، بالإضافة إلى بعض مقاطع الفيديو التي رصدت أجواء الفرح والبهجة والديكور الذي تم تجهيزه خصيصًا لعيد الميلاد، والذي حضره عدد من افراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وظهرت بوسيل وهي تغني في إحدى المقاطع برفقة تامر حسني احتفالًا بهذه المناسبة، وكعادتها لم تنشر أي صورة للأطفال على الرغم أن بعض الصور الخاصة بهما تسربت سابقًا.

على صعيد آخر، كانت بسمة بوسيل قد نشرت مقطعًا عبر حسابها وهي تغني أحدث أغاني ألبوم زوجها تامر حسني، على الرغم أنها اعتزلت الغناء منذ زواجها، إلّا أن الجمهور اعتقد أن هذه الخطوة هي تمهيدية في سبيل عودتها مجددًا للغناء.

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