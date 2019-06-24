جمال سليمان عن ترشحه لرئاسة سوريا: "هذا حقي ويكفله الدستور"!

قرر الفنان السوري جمال سليمان أن يوضح ويرد على كل من تداول خلال الفترة الماضية رغبته بالترشح للرئاسة في سوريا، مستنكرًا الأمر "أهي تهمة؟"، ومؤكدًا خلال حديثه عن الأمر أن هذا حقه الذي يكفله الدستور له هو وباقي الشعب.

وقال جمال سليمان: "من حيث المبدأ، أنا مواطن سوري، ومن المفترض وبحسب قوانين أي بلد محترم أن أملك الحق بأن أكون رئيسا، أو وزيرا، محاميا، أو دكتورا أو صبي قهوة في بلدي.. الرئاسة ليست حكرا على شخص معين من عائلة معينة، وهذا ما نريد التخلص منه في سوريا".

وأضاف أن أكبر إهانة توجه للشعب السوري هي عندما يقول البعض أنه "لا بدل لبشار الأسد"، واصفًا هذا الأمر بالغير منطقي قائلًا: " هل هذه الأمة غير قادرة على إنتاج من يحكم سوريا؟ هذا كلام غير صحيح، الشعب السوري شعب عظيم، متعلم ومثقف وناجح".

وعلى الرغم من ما قاله الفنان السوري جمال سليمان حول نيته الترشح للرئاسة في سوريا، أكد أن هذا ليس ما كان يطمح له ويعمل من أجله طوال حياته، بل طموحه يتلخص في الشيء الذي تعب من أجله وهو الفن، وحلمه بأن تكون له شركة إنتاجية بتمويل كبير قادرة على إنتاج أعمال تثري الثقافة في الوطن العربي.

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