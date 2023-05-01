هكذا حمَّس باسل خياط متابعيه لعودة مسلسل "الثمن"

شوق الفنان السوري باسل خياط محبيه لمتابعة مسلسل "الثمن"، الذي توقف عرضه عند الحلقة ال51؛ من أجل بث مسلسلات دراما رمضان.
باسل خياط يشوق لمسلسل "الثمن"
وتوجه خياط عبر حسابه في "إنستغرام" موجها حديثه للمتابعين، إذ دعاهم لمشاهدة العمل، وقال في الفيديو: "اليوم إن شاء الله رح يرجع مسلسل الثمن على منصة "شاهد" مجاناً ولكل من لم يرى الحلقات السابقة بإمكانه مشاهدتها على منصة شاهد".
وأضاف باسل: "بتمنالكم مشاهدة حلوة متلكن وانشاالله يارب أيامكن كلها خير.. تحياتي".
تفاصيل مسلسل "الثمن"
ولاقى مسلسل "الثمن" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على منصة شاهد، حيث أن المسلسل العربي مقتبس من المسلسل التركي الشهير "ويبقى الحب"، وسيعرض على مدى 90 حلقة.
ويقوم ببطولة المسلسل كل من باسل خيّاط ونيكولا معوّض ورزان جمال، سارة أبي كنعان، رفيق علي أحمد وغيرهم من النجوم السوريين واللبنانيين.
قصة مسلسل "الثمن"
وتدور قصة المسلسل حول أرملة تسعى للعمل في شركة حيث تخفي أنه لديها طفل وتتفاجأ بأن طفلها مصاب بسرطان الدم وهو بأمس الحاجة لعملية جراحية فورية ولكنّها عندما تعجز عن دفع المبلغ تقيم علاقة مع رئيسها في العمل مقابل المال.
ولكن الأمور تنقلب رأسًا على عقب بعد أن يكتشف مديرها السبب الرئيسي لذلك.
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