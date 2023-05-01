هكذا حمَّس باسل خياط متابعيه لعودة مسلسل "الثمن"

شوق الفنان السوري باسل خياط محبيه لمتابعة مسلسل "الثمن"، الذي توقف عرضه عند الحلقة ال51؛ من أجل بث مسلسلات دراما رمضان.

باسل خياط يشوق لمسلسل "الثمن"

وتوجه خياط عبر حسابه في "إنستغرام" موجها حديثه للمتابعين، إذ دعاهم لمشاهدة العمل، وقال في الفيديو: "اليوم إن شاء الله رح يرجع مسلسل الثمن على منصة "شاهد" مجاناً ولكل من لم يرى الحلقات السابقة بإمكانه مشاهدتها على منصة شاهد".

وأضاف باسل: "بتمنالكم مشاهدة حلوة متلكن وانشاالله يارب أيامكن كلها خير.. تحياتي".

تفاصيل مسلسل "الثمن"

ولاقى مسلسل "الثمن" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على منصة شاهد، حيث أن المسلسل العربي مقتبس من المسلسل التركي الشهير "ويبقى الحب"، وسيعرض على مدى 90 حلقة.