هكذا ردت حلا شيحة على شائعات ارتباطها برجل أعمال مصري شهير!‎

بعد أن ضجت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل بقصة الحب الجديدة التي تعيشها الفنانة حلا شيحة في الفترة الحالية من حياتها، خرجت شيحة عن صمتها وقررت الرد والتوضيح للجمهور حول كل تم تداوله عن علاقتها برجل أعمال مصري شهير.

وفي لقاء صحفي مع كاميرات برنامج "إي تي بالعربي"، تحدثت حلا شيحة عن قصة ارتباطها برجل الأعمال المصري والفيلا الهدية التي قدمها لها بحسب ما قيل في مجمع سكني يمتلكه وقالت: "هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو".

وتابعت: " لا أعرف مصدر تلك الشائعة أو غيرها ولذلك أفضل عدم الرد و أحرص على تجاهل كل هذه الشائعات التي لا صحة لها من الأساس، ودائماً مشغولة بأعمالي، ولو هناك حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على الفور".

وتحظى حلا شيحة باهتمام الجمهور في أي خبر جديد أو معلومة جديدة تتعلق بها أو بحياتها الفنية، خاصة بعد أن أثارت الجدل وعادت للوسط الفني بعد اعتزالها وغيابها لمدة دامت أكثر من 12 عامًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: