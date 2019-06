هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية!

أقوى إنجاز أفتخر به.. ‏أنني ما زلت بكامل قواي العقلية ‏ما زلت أتعامل بأخلاق واحترام ‏ما زلت محبة ومقبلة على الحياة ‏مع أنني حوصرت بكمّية لا تُحصى ‏من "المحبطين"

A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on Jun 1, 2019 at 11:15pm PDT