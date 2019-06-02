هكذا ردت علا الفارس على قرار إيقاف مسلسلها على إحدى القنوات الإماراتية!

اعلنت قناة ظفرة الإماراتية عبر تويته نشرتها في حسابها عن إيقاف المسلسل البدوي "صبر العذوب" للفنانة الأردنية علا الفارس وذلك بعد إعلانها انضمامها إلى قناة الجزيرة القطرية، وقالت القناة عبر التغريدة: " تعتذر #قناة_الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل #صبر_العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع قرار القناة، ففي الوقت الذي أثنى عدد منهم على هذا القرار مُعتبرين انه خطوة جريئة وشجاعة ولصالح الجميع، اعتبر عدد كبير أن هذه الخطوة غير مهنية ولا يجب ربط الفن بالسياسة بأي شكل من الأشكال.

تعتذر #قناة_الظفرة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل #صبر_العذوب وذلك بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي. — قناة الظفرة (@aldafrahtv) June 1, 2019

من جانبها كتبت الإعلامية والفنانة الأردنية علا الفارس عبر حسابها في إنستغرام ردًا على هذا القرار قائلة: "أقوى إنجاز أفتخر به.. أنني ما زلت بكامل قواي العقلية ‏ما زلت أتعامل بأخلاق واحترام ‏ما زلت محبة ومقبلة على الحياة ‏مع أنني حوصرت بكمّية لا تُحصى ‏من "المحبطين"

يُشار إلى ان الإعلامية الأردنية علا الفارس والتي انتقلت من قناة ام بي سي كانت قد أعنت مؤخرًا عن برنامج خاص لها فى قناة bein القطرية يحمل اسم مع او ضد.

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