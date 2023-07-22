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هكذا ردت نانسي عجرم على اتهامها بالتطبيع و الخيانة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 22 تمّوز / يوليو 2023 - 05:01
نانسي عجرم
نانسي عجرم

البوابة-خرجت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها و ردت على ما طالها من انتقادات لاذعة وصفتها بالخائنة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها برفقة سيدة إسرائيلية في حفلها الأخير في قبرص. 

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و عبر تغريدة نشرتها على (تويتر) قالت النجمة:(لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار)، وأرفقت تعليقها بهاشتاغ (لبنانية عربية حتى الرمق الأخير)، ثم بعبارة (شكراً على الحب والدعم).

نانسي عجرم

وبعد الحفل الي احيته النجمة في قبرص، تداول رواد مواقع التواصل صورة -نشرتها معجبة للفنانة اللبنانية على حسابها بموقع إنستغرام- مع تعليق (نانسي عجرم الأفضل على الإطلاق)، لتثير تلك الصورة الجدل بعد معرفة هوية المعجبة.

فبعد تتبع من قبل نشطاء، تبين أن المعجبة إسرائيلية تدعى يهوديت دوش، وفق ما نشرته على حساباتها بمواقع التواصل، وهو ما دفع مغردين للهجوم على المغنية اللبنانية واتهامها بالتطبيع و الخيانة.

نانسي عجرم

 

كلمات دالة:نانسي عجرم

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