هكذا ردّت رانيا يوسف على السخرية من إطلالتها في مهرجان القاهرة..(صورة)

رانيا يوسف

تعرّضت الفنانة المصرية رانيا يوسف للعديد من الانتقادات خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والذي وصفها العديد من خبراء الموضة بالإضافة إلى نشطاء مواقع التواصل بأنها "كارثية" ولا تتناسب مع المهرجان.

وردّت رانيا يوسف على جميع من سخر من إطلالتها وانتقدها مؤخرًا بطريقة غير مباشرة من خلال حسابها على موقع إنستغرام، حيث قامت بمشاركة إحدى صورها من المهرجان وتركت تعليقًا قالت فيه: " اكسر القواعد، وعش حياتك على طريقتك الخاصة، وشكرا".

الجدير بالذكر، أن الفنّانة رانيا يوسف كانت قد أعلنت قبل 4 شهور من الآن عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق عزب، ولم تكشف في وقتها عن الأسباب التي كانت وراء الانفصال وشددت على أن العلاقة بينهما طيبة ولا يوجد أي ضغائن تذكر حتى بعد الطلاق.