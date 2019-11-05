هكذا هنأ النجوم الفنان محمد حماقي في عيد ميلاده الـ44

احتفل الفنان محمد حماقي يوم أمس بعيد ميلاده الـ44 الذي صادف الـ4 من نوفمبر، وبالتأكيد كان عدد من النجوم على الموعد وحرصوا على إرسال التهنئات والمعايدات من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن أوائل الفنانين الذين عايدوا النجم محمد حماقي في يوم ميلاده، زميلته في برنامج "ذا فويس" الفنانة سميرة سعيد، حيث شاركت صورة جمعتها به عبر إنستغرام، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد حماقي العزيز...أتمنى أن يكون هذا العام مليئًا بالحب والسعادة والصحة والثروة والنجاح ولكن بدون فوز لقب ذا فويس"، إشارة منها إلى المنافسة بينهما في برنامج ذا فويس.

وانضم أيضًا السوبرستار راغب علامة إلى سميرة سعيد، وقدم التهنئة لحماقي من خلال نشره أيضًا لصورة لهما وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز حماقي..أنا سعيد حقًا أننا معًا، نحقق شيئًا جميلًا لكل هذه المواهب التي نشهدها..هبة حقيقية من الله وعقبال المية".

من جهته، وجه حماقي الشكر لكل من عايده وتمنى له السعادة والخير في عيد ميلاده، وكتب عبر حسابه على إنستغرام: شكرًا جزيلًا لكل من أرسل لي حبه وأمنياته الجميلة في يوم ميلادي".

والجدير ذكره، أن محمد حماقي ينافس بقوة في برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس مع أحلام وراغب وسميرة، ومن المقرر أيضًا أن يشارك كعضو في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" إلى جانب نانسي عجرم وعاصي الحلاني في الموسم القادم.

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