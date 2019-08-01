هل أجرت شيراز عملية تجميل؟.. الصورة التي حيرت العلماء!

ردت المطربة اللبنانية شيراز على ما تم تداوله بشأن حقيقة إجرائها عمليات تجميل خلال أحدث إطلالة لها.

ونشرت المطربة اللبنانية الصورة التي ظهرت بها خلال أحدث جلسة تصوير، والتي أطلت فيها بملامح مغايرة ومختلفة عما اعتاده الجمهور عنها، عبر حسابها الشخصي عبر موقع "إنستغرام".

وعلقت شيراز على الصورة قائلة: "الصورة التي حيّرت العلماء وكبار الصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي، وتليفوني ما عم يهدا حتى يسألوني إذا فوتوشوب أو عمليات أو حقيقة، بطمنكم بعدني متل ما أنا، وهيدا تطبيق بيغير الصورة، فقط لا غير".

وكانت شيراز قد حددت موقفها من الشائعات التي تلاحقها بشأن عمليات التجميل، وفي أكتوبر من العام الماضي، كانت قد أكدت في مقابلة تلفزيونية، أنها لم تجر أي عمليات تجميل، لكنها بالوقت نفسه ليست ضدها.

وأشارت إلى أن البعض يقوم بتشويه صورها وتغيير شكل ملامحها حتى يؤكد أنها أجرت عمليات تجميل.

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