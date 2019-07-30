سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها الـ42 وتوجه هذه الرسالة لمحبيها (صور وفيديو)

احتفلت النجمة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ42 يوم أمس، وذلك بحضور مجموعة من أقربائها وأصدقائها، ولم تنسى أن تشارك هذه اللحظات الجميلة مع متابعيها، حيث قامت بنشر لقطات من الاحتفال عبر حسابها على موقع إنستغرام.
وبعد الاحتفال والرقص والغناء بحضور زوجها الفنان محمد رمضان، وجهت فواخرجي رسالة حب وشكر لكل من شاركها في هذه اللحظة الخاصة بها، وأيضًا لكل من لم يستطع التواجد معها في هذه المناسبة، وقالت: "شكرًا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة، خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني بعد ما غاب الفرح مني".
_شكرا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني ، بعد ماغاب الفرح مني ... شكرا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين ، لانها منكم .... _جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي ... _شكرا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانوا حاضرين بمحبتهم الكبيرة ... _وبعتذر من الغوالي ع قلبي والقراب كتير كتير اللي مالحقت اعزمهم لاني انا كمان كنت شبه متفاجئة ويادوب لحقت ظبطت حالي قبل الحفلة بشوي 🙈 ... حقكم على راسي 🙆♀️ بس متل مابينقال وبيقول ابني علي فتت بالحيط 😉😂 -وبعتذر كمان من متابعين الصفحة لاني كترت عليهم صور عيد الميلاد واكيد الاحتفال مو سبع ايام بلياليها 😉 بس حق الناس اللي احتفلت معي وكتبتلي معايدة او نزلت صورة او قالت كلمة محبة غالية ، اني عالاقل شاركهم محبتهم متل عادتي كل سنة من اول ماعملت حساب الانستغرام ... وان شاءالله ماكون نسيت وقصرت ... فسامحوني هاليومين ، التلاتة 😉 وبحبكم من قلبي ❤️❤️❤️ (ولسا الصور الرسمية ماوصلتني 🙈) _وشكرا ل چويل أشقر اللي اهتمت بشكلي بهاد اليوم بآخر لحظة ❤️ @joelleashkar_makeupartist _وشكرا لمطعم #اسبازيا وصاحبه الصديق زياد فريح ... @ziadfreyh #سلاف_فواخرجي #27/7
وتابعت: "شكرًا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين، لأنها منكم جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي شكرًا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانو حاضرين بمحبتهم الكبيرة".
الجدير ذكره، أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مرت في الأشهر الماضية في الكثير من الأوقات الصعبة والحزينة، خاصة بعدما توفيت خالتها، ومن ثم توفيت والدتها، لتدخل في حالة من الحزن لمدة طويلة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تعود فيها للاحتفال منذ عام 2018.
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