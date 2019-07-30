سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها الـ42 وتوجه هذه الرسالة لمحبيها (صور وفيديو)

احتفلت النجمة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ42 يوم أمس، وذلك بحضور مجموعة من أقربائها وأصدقائها، ولم تنسى أن تشارك هذه اللحظات الجميلة مع متابعيها، حيث قامت بنشر لقطات من الاحتفال عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وبعد الاحتفال والرقص والغناء بحضور زوجها الفنان محمد رمضان، وجهت فواخرجي رسالة حب وشكر لكل من شاركها في هذه اللحظة الخاصة بها، وأيضًا لكل من لم يستطع التواجد معها في هذه المناسبة، وقالت: "شكرًا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة، خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني بعد ما غاب الفرح مني".

وتابعت: "شكرًا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين، لأنها منكم جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي شكرًا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانو حاضرين بمحبتهم الكبيرة".

الجدير ذكره، أن الفنانة السورية سلاف فواخرجي، مرت في الأشهر الماضية في الكثير من الأوقات الصعبة والحزينة، خاصة بعدما توفيت خالتها، ومن ثم توفيت والدتها، لتدخل في حالة من الحزن لمدة طويلة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تعود فيها للاحتفال منذ عام 2018.

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