سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها الـ42 وتوجه هذه الرسالة لمحبيها (صور وفيديو)

_شكرا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني ، بعد ماغاب الفرح مني ... شكرا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين ، لانها منكم .... _جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي ... _شكرا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانوا حاضرين بمحبتهم الكبيرة ... _وبعتذر من الغوالي ع قلبي والقراب كتير كتير اللي مالحقت اعزمهم لاني انا كمان كنت شبه متفاجئة ويادوب لحقت ظبطت حالي قبل الحفلة بشوي 🙈 ... حقكم على راسي 🙆‍♀️ بس متل مابينقال وبيقول ابني علي فتت بالحيط 😉😂 -وبعتذر كمان من متابعين الصفحة لاني كترت عليهم صور عيد الميلاد واكيد الاحتفال مو سبع ايام بلياليها 😉 بس حق الناس اللي احتفلت معي وكتبتلي معايدة او نزلت صورة او قالت كلمة محبة غالية ، اني عالاقل شاركهم محبتهم متل عادتي كل سنة من اول ماعملت حساب الانستغرام ... وان شاءالله ماكون نسيت وقصرت ... فسامحوني هاليومين ، التلاتة 😉 وبحبكم من قلبي ❤️❤️❤️ (ولسا الصور الرسمية ماوصلتني 🙈) _وشكرا ل چويل أشقر اللي اهتمت بشكلي بهاد اليوم بآخر لحظة ❤️ @joelleashkar_makeupartist _وشكرا لمطعم #اسبازيا وصاحبه الصديق زياد فريح ... @ziadfreyh #سلاف_فواخرجي #27/7

