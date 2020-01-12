هل انسحاب نانسي عجرم من "ذا فويس كيدز" بات قريبًا بعد حادثة منزلها؟

في البداية، وقبل الخوض في تفاصيل ما كُتب في عنوان المقال، نود التنويه بأن كل ما سيتم ذكره لاحقًا ما هو إلا مجرّد توقعات وتنبؤات وتحليلات بناءً على المستجدات والأحداث التي وقعت مع بداية 2020 مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وحادثة اقتحام منزلها وقيام زوجها فادي الهاشم بقتل المقتحم، وبالتالي تفضلوا معنا لنسبح في فضاء أفكارنا ولنتخيل ماذا من الممكن أن يحدث في المستقبل القريب.

بغض النظر عن تفاصيل القضية المثيرة للجدل التي وقعت في منزل نانسي عجرم، وعدم معرفة من هو صاحب الشخصية المليئة بالشر المطلق في هذه القصة حتى الآن، إذ أن التحقيقات لا زالت مستمرة وفي كل مرة يظهر وجه جديد للحقيقة وما حدث وراء الكواليس، إلّا أنه بعد عرض الحلقة الثانية يوم أمس من "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، خطرت الكثير من الأسئلة في بال المتابعين، وأهمها: "هل نانسي عجرم انتهت فنيًا؟ هل ستنسحب من البرنامج؟ ماذا سيفعل القائمون على البرنامج في هذه الحالة؟ وهل سيستمر عرض البرنامج وسيتم تعويض مكان نانسي بفنان آخر؟ والكثير الكثير من الأسئلة.

الكثير من الأسئلة التي مرت في أذهان الجميع بدأت بالظهور خاصة بعد الحلقة الثانية من "ذا فويس كيدز" يوم أمس، حيث أن غياب نانسي عجرم التام عن مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تفاعلها كما هي العادة مع مجريات كل حلقة يتم عرضها، وأيضًا غياب المدربين الآخرين عن فعل ذلك، جعل الأمر يتمدد ويكبر ودفع العديد لطرح جميع الاحتمالات الممكن حدوثها في حال لم تنتهي الأمور بخير مع الفنانة اللبنانية.

يذكر أن آخر تطورات حادثة منزل نانسي عجرم، هو أن الطب الشرعي اللبناني أصدر تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم - زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد اليسرى.

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