هل تقاضي نجلاء بدر خادمة فيفي عبده بتهمة التحرش؟

حلت الممثلة المصرية "نجلاء بدر" ضيفة على برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده.

كالعادة المقلب يبدأ بأحداث غريبة تحصل في بيت فيفي الجديد من تسريب للمياه وضربات كهرباء والمقلب الرئيسي هو خادمة فيفي التي تقوم بتصرفات غريبة بدايتها مع الدوخة لـ تليها تصرفات مريبة.

خلال المقلب، قامت الخادمة بحجز نجلاء في الحمام لوحدهما وبدأت بتصرفات غريبة منها دفعها على الأرض والتقرب منها بطريقة غريبة على الرغم من محاولات الممثلة نجلاء لـ إبعادها.

الجمهور علق على هذا الجزء بالذات ووصفوه بالتحرش والغير مقبول بتاتاً وأضافوا أن هذا المشهد بالذات مقرف ومستفز، ومازح البعض نجلاء وطلبوا منها أن ترفع دعوى تحرش على الخادمة..

يذكر أن نجلاء متواجدة في المسلسل الرمضاني "البرنس" وتؤدي دور زوجة رضوان والتي قتلت في المسلسل بحادث مدبر من إخوة رضوان.



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