هل خضعت حلا الترك لـ عملية تجميل؟

عاد موضوع الفيديو المتداول منذ فترة قريبة للفنانة البحرينية "حلا الترك" لتصدر محركات البحث من جديد وإثارة التساؤلات حول حقيقة خضوع حلا الترك لعملية تجميل.

وفي التفاصيل، الفيديو أظهر حلا وهي تلتقط الصور بوضع غريب، إذ لوحظ من الفيديو الانتفاخ في منطقة أسفل ظهر حلا مما دفع الجمهور لتفسير الأمر أنها عملية تجميل لنفخ تلك المنطقة، فيما فسر البعض الموضوع أنها مجرد وضعية تصوير وأن هذا النوع من القماش يعتمد على تضييق منطقة الخصر لذلك المنطقة السفلية تبدو منتفخة.

من جهة أخرى، أطلت حلا الترك عبر برنامج "معاكم بالبيت_سهرانيين" من تقديم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والنجم المصري أحمد فهمي، وقدمت أغنيتها الشهيرة "ممنوع اللمس" لايف وبتوزيع جديد نال إعجاب رواد السوشال ميديا.

يذكر أن حلا ما زالت تعيش صراعات مع والدتها، إذ أنها كانت قد تجاهلتها ولم توجه لها تهنئة بعيد الأم مما يظهر أن موضوع الخلاف ما زال قائماً خاصةً أنها قررت العيش مع والدها.

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