لبلبة تكشف سبب قلة ظهورها إعلاميًا وتطمئن الجمهور على صحة الزعيم

كشفت الفنانة المصرية لبلبة سبب قلة ظهورها إعلاميًا وفي اللقاءات التلفزيونية، لافتة إلى أنها ليست مغرورة أو متعالية، ولكنها خجولة.

وقالت لبلبة في تصريحات تلفزيونية: "لا أحب الحديث عن نفسي، أشعر بالخجل من اللقاءات الإعلامية والصحفية، لذا أنا مقلة في الظهور وأكتفي بالتواجد على الشاشة بأعمالي الفنية".

وتحدثت لبلبة عن الفنان الذي تفتقد نصائحه ووجوده إلى جانبها، قائلة: "أفتقد نور الشريف، دائمًا كنا على تواصل وكان ينصحني بشأن الأعمال التي أقبلها أو لا أقبلها، أحيانًا كنت أستمع لنصيحته وأحيانًا لا، ولكن بشكل عام أفتقده للغاية".

وبسؤالها عن النجم الكبير عادل إمام وسر عدم ظهوره مؤخرًا، قالت: "الزعيم بخير وزي القمر، على تواصل دائم معه وهو منشغل بتصوير مسلسله الجديد فالنتينو".

وتابعت: "البعض يطلق الشائعات على النجوم الذين يرتبط الجمهور بهم وبأعمالهم حتى يتحول الأمر لضجة، أتمنى أن نتوقف عن نشر شائعات الوفاة والمرض، لأنها تقلق عائلات النجوم والجمهور وتتسبب في ذعر كبير".

يذكر أن لبلبة قدمت مع الزعيم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون، منها "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك"، ومسلسل "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه".

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