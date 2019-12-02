هل تكون "نادين الراسي" عروس الـ 2020؟

شاركت الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" عبر إنستغرام صورة لها وهي تضع خاتم خطوبة في يدها وممسكة بيد شاب يضع أيضاً خاتم خطوبة.

نادين أرفقت الصورة التي شاركتها عبر خاصية "الستوري" بتعليق: "يوم للذكرى 1/ ديسمبر".

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وتعتبر الراسي من الشخصيات المثيرة للجدل، إذ أن حياتها الخاصة كانت حديث السوشال ميديا لفترة جيدة، بدءاً من خلافها مع إبنها الكبير "مارك" من زواجها الأول، واخذ وصاية أولادها منها واتهامها بأنها مريضة نفسياً، وصولا إلى الصور والفيديوهات التي تعتبر جريئة وغير مناسبة خاصةً صور القبل بينها وبين زوج صديقتها.

نادين أعلنت في مقابلة تلفزيونية أنه لا يوجد أحد يدعمها وحتى المقربون منها يستغلونها من أجل مصالحهم الشخصية. إلا أنها عادت وظهرت بعد فترة برفقة أقاربها وكأن شيء لم يكن، أيضاً تصدر خبر محاولتها للانتحار المواقع الاخبارية والسوشال ميديا.

تعتبر نادين من الفنانات الموهوبات، وادت عدة أعمال من بينها "الإخوة"، ورد جوري، الشقيقتان" وغيرها، وكان من المفترض أن تشارك إلى جانب الممثل السوري "عباس النوري" في مسلسل "يا مالكًا قلبي" إلا أنها أستبدلت بزميلتها "ورد الخال" في أخر لحظة.

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