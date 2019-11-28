درّة تخطف قلوب متابعيها بإطلالة مميزة من احتفالية فيلم "ولاد رزق 2" (صور)

عندما تجتمع البساطة مع الرقي والفخامة، بالتأكيد نتحدث عن الفنانة التونسية درة زروق، حيث أنها كانت ولا زالت تجذب الأنظار لها بإطلالاتها واختياراتها للألوان والأزياء خاصتها، واستطاعت أن تخطف قلوب متابعيها بآخر إطلالة لها في احتفالية نجاح فيلم "ولاد رزق 2".

وشاركت درة متابعيها على موقع إنستغرام مجموعة من الصور، عرضت فيها إطلالتها الأخيرة والتي ارتدت فيها فستان راقي باللون الأحمر القرمزي المميز، وحصدت بعدها أكثر من 125 ألف إعجاب من الجمهور، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "من الليلة الماضية..احتفالية النجاح لفيلم "ولاد رزق".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطل الفنانة درة التونسية في أحدث أعمالها السينمائية من خلال فيلم "النهاية" الذي لا زال تحت الإعداد، ويشاركها في العمل كل من يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي ولقاء الخميسي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج ياسر محمد سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف.

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