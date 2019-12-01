شاهد روان بن حسين تبكي متأثرة بعد سماعها دقات قلب جنينها للمرة الأولى (فيديو)

بعد أن أعلنت عن حملها خلال الفترة الماضية، قررت الفاشينيستا والمدونة الكويتية روان بن حسين أن تشارك متابعيها على مواقع التواصل أخبار حملها والتطورات خلال هذه الرحلة بشكل مستمر، خاصة وأن بطنها بدأت بالبروز بشكل واضح.

وفي أحدث فيديو نشرته روان بن حسين، ظهرت خلال زيارتها الدورية للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحمل، وللإطمئنان على الطفل أيضًا، وعندما قامت بإجراء صورة صوتية للجنين، لم تستطع تمالك نفسها وبكت عندما سمعت دقات قلب طفلها للمرة الأولى وأعربت عن حماسها الشديد خاصة وأن هذه تجربتها الأولى في الأمومة.

مقطع الفيديو الذي نشرته روان بن حسين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لاقى تفاعلًا لافتًا، حيث تمنى متابعيها ومحبيها السلامة لها ولطفلها، وحرص البعض على تهنئتها بحملها، وطالبوها بمزيد من نفس هذه الفيديوهات مؤكدين أن هذه لحظات جميلة يجب أن يتم توثيقها.

الجدير ذكره أن الفاشينيستا روان بن حسين شاركت مؤخرًا في عمل فني، حيث ظهرت كـ"موديل" في فيديو كليب الفنان ناصيف زيتون من خلال أغنيته "فارقوني" والتي لاقت رواجًا وانتشارًا واسعًا على الانترنت.

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