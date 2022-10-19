فيديو مسرب لـ ماغي بو غصن تسخر من سيرين عبدالنور.. ومن هي "أم ملحم"؟

جرى تسريب مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ماغي بو غصن من حفل الموركس دور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ألمح فيه البعض إلى أنها تسخر من زميلتها الفنانة سيرين عبدالنور.

ماغي بو غصن تسخر من سيرين عبدالنور

يظهر مقطع الفيديو نجوم الفن جالسين على الطاولات، بينما تتحضر الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور للصعود على المسرح من أجل تسلم جائزة لجنة التحكيم للتميز عن دورها في مسلسل "دور العمر"، لكن لفت البعض إلى أنهم سمعوا ضحك ماغي في الخلفية على زميلتها.

وأشار البعض إلى أن ماغي طلبت من زوجها عدم التصفيق لسيرين، قائلة: "ام ملحم ما تزقفي"، ليطلب منها المخرج فيليب اسمر بعدم النظر إليها.

أما ما تعنيه "إم ملحم"، أوضحت إحدى المتابعات أنها "شخصية تلفزيونية انشهرت بلبنان بالسبعينات، سيدة مسالمة جدا ودايما تحاول تصلح الأمور. فأي حدا بيكون عم يعمل شي منيح بيقولوله ام ملحم".



خلاف سيرين عبدالنور وماغي بو غصن

والجدير بالإشارة إليه أن سيرين هاجمت بطريقة غير مباشرة مواطنتها الفنانة ماغي بو غصن، مبينة أن دور "سحر" الذي لعبته ماغي في مسلسل "للموت" كان معروضًا عليها في بادئ الأمر قبل أن ينتقل لها، لافتةً إلى أنها من أطلقت على الشخصية اسم "سحر"، بعدما كانت تسمى "لما".

وتابعت سيرين إلى أن المنتج زياد شويري هو من عرض عليها الدور، لكن حينما علمت بالمشاكل المالية التي يواجهها، عرضت العمل على جمال سنان، الذي بدوره منح الشخصية لزوجته ماغي بو غصن.

ولم تتوقف هنا، بل كشفت أنه كان من المقرر تصوير مسلسل باسم "الجوزاء" من بطولتها هي ودانيلا، بعد انتهاء تصوير مسلسل "صلة الموت" لموسم رمضان، لكنها تفاجأت بتغيير اسم المسلسل إلى "للموت" واختيار ماغي بطلة العمل.

ماغي بو غصن وسيرين عبد النور تلغيان متابعة بعضهما

وبعد التصريحات المثيرة للجدل، جاء رد ماغي بإلغاء متابعتها لسيرين، التي بدورها ألغت متابعتها هي الأخرى.

كما أعادت ماغي مشاركة منشور لإحدى الصفحات، كتب فيه "شخصية سحر لا تليق إلا بماغي بوغصن"؛ حيث اعتبره البعض أنه رد غير مباشر على تعليقات سيلين.