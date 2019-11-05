هل يتم تغيير اسم مسلسل "تيم حسن".. ما علاقة هذا اللاعب بالأمر؟!

شارك الممثل السوري "تيم حسن" جمهوره الصورة الأولى لمسلسل "العميد" المتوقع إصداره في الفترة المقبلة على موقع "شاهد"، ليعرض بعد ذلك على مجموعة قنوات MBC.

تيم المعروف بـ"جبل شيخ الجبل" كنايةً عن دوره في السلسلة الشهيرة من مسلسل "الهيبة" يحرص على الخروج من شخصية جبل في كل سنة خارج المنافسة الرمضانية، إذ مع تزامن عرض مسلسل "الهيبة" بجزءه الأول عام 2017، حرص في نفس السنة على تقديم الجزء الأول من مسلسلة "عائلة الحاج نعمان" الذي حقق نجاح كبير، وادى دور رجل يعاني من "الفصام"، وتم عرض المسلسل خارج الإطار الرمضاني.

أما عن دوره في المسلسل القادم "العميد"، حسب لوك الفنان في البوستر الرسمي، سيؤدي دور شخصية علمية وحسب الصور فإن مكان التصوير كان في إحدى الجامعات مما يشير إلى أن دوره سيكون عميد الكلية/الجامعة.

في نفس السياق، أفادت بعض المصادر أن عميد لاعبي العالم والقائد السابق للمنتخب الوطني "أحمد سعد" بصدد رفع دعوى حقوق ملكية للقب "العميد" بناءً على فيلم ومسلسل كان قد سجل فكرته منذ أكثر من 3 سنوات، فيما أكد البعض أن السبب الحقيقي لرفع الدعوى هو لقب "العميد" الذي ارتبط بإسمه ويستخدمه أهل الصحافة عند كتابة أي خبر متعلق باللاعب أحمد.

يذكر أن مسلسل "العميد" من تأليف واخراج "باسم السلكا"، ويشارك تيم البطولة بديع أبو شقرا، كاريس بشار، فادي صبيح، رنا شميس، ونخبة من النجوم.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: