هل يتم تغيير اسم مسلسل "تيم حسن".. ما علاقة هذا اللاعب بالأمر؟!

أفادت بعض المصادر أن القائد السابق للمنتخب المصري الوطني "أحمد سعد" سيرفع دعوى قضائية على الممثل "تيم حسن" بخصوص حقوق الملكية الفكرية للقب "العميد" وهو إسم مسلسل تيم الجديد 😐 #تيم_حسن #العميد #أحمد_سعد #عرب #مشاهير #سوريا #جديد #أخبار #مسلسل

