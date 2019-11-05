هل يتسبب سعد لمجرد بمحاكمة محمد رمضان؟!

واجه الفنان المغربي "سعد لمجرد" الفترة الماضية مشكلة متعلقة بحقوق الملكية الفكرية لأخر إصدارته فيديو كليب "سلام"، وتم حجب الفيديو مؤقتاَ عن اليوتيوب لمدة يومين، ليتم فك الحظر لاحقاَ وإثبات ملكية لمجرد للحقوق الكاملة للأغنية.

فيديو كليب "إنساي" للفنانيين محمد رمضان وسعد لمجرد يواجه نفس المشكلة، إذ تم حذف الفيديو كليب من القنوات الرسمية على اليوتيوب وترجح الأسباب انها مشكلة متعلقة بحقوق الملكية وسط صمت تام من الطرفين.

المخرج "حسام الحسيني" أكد أنه تفاجأ من القرار الذي نفذ من دون سابق إنذار وبعد عرض الفيديو كليب لمدة 5 أشهر تقريبا وأنه يعمل على التواصل مع إدارة اليوتيوب لمعرفة الأسباب وراء هذا القرار.

أغنية إنساي كانت التعاون الأول الذي جمع الفنان المصري محمد رمضان مع الفنان المغربي سعد لمجرد، إذ أن الأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، وحقق الفيديو كليب ما يقارب الـ 170 مليون مشاهدة وسط انتشار واسع بين الجماهير العربية وأصداء إيجابية على التعاون الأول الذي جمع بين رمضان ولمجرد.

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