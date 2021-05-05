هل ينتصر حب نادين نجيم وقصي خولي؟ تسريبات لمفاجآت صادمة من بينها خطف وموت!

يتضمن مسلسل البوليسي"عشرين عشرين" من بطولة الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي العديد من الأحداث الدرامية المشوقة، لكن ستشهد الحلقة 23 من المسلسل أحداثًا مفصلية صادمة.

بناءً على تسريبات ، يتضح أن "صافي"، الذي يجسد دوره قصي خولي، وراء عملية اختطاف "حياة"، التي تؤدي دورها نادين نسيب نجيم، وذلك بعدما كشف أنها النقيب "سما"، ومن هنا تبدأ تصاعد الأحداث بعد ظهور تاجر المخدرات و"ذيب"، الأخ الأكبر لـ"صافي".

وفي إحدى المشاهد تقوم سما بإخبار صافي: "اللي رح تغدر فيك هي مرا.. مرا إنت حبيتها كتير.. وهي كمان حبتّك".

وبحسب الفيديو الدعائي للمسلسل، يعمل صافي على تهريب "حياة"، ويعيش الثنائي حالة من الرومانسية بعد حادثة الاختطاف، ما يعني أن الحب ينتصر في النهاية ، كما يجد فيها النقيب المسؤول عن "سما" فستانها في مكان الخطف بعد هروبها؛ إذ من المحتمل أن يعني ذلك بدأ "صافي" و"سما" حياة جديدة بعيدة عن الأنظار.

تسريبات عن وفاة صافي

من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة أن موت صافي أمر محتوم في نهاية مسلسل "عشرين عشرين"، وهذا ليس أكيد فقط مجرد تخمينات وتسريبات.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول النقيب "سما"وهي نقيب في الجيش وتتكلف بمهمة وهي القبض علي رجل يدعي صافي، ويعتبر هذا الرجل هو إحدي رجال العصابات. وتُعد قصته مثيرة للجدل حيث تتشابك فيها الاحداث، وتسلط الضوء حول قضايا الجرائم والعنف،