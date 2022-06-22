محاكمة مبروك عطية بسبب جريمة جامعة المنصورة

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدة دول عربية حملة للمطالبة بـ محاكمة مبروك عطية بعدما علق على جريمة المنصورة المروعة والتي راح ضحيتها فتاة تدعى نيرة اشرف على يد زميلها في الجامعة لرفضها الزواج منه.

وبدأ الجدل المُثار حول الدكتور مبروك عطيه، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" والذي قال فيه أن سبب وقوع جريمة المنصورة جاء بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وتناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حملة محاكمة مبروك عطية عقب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: "عاوزة تحافظي على نفسك البسي قفة (عباءة) وانتِ خارجة".

ويُسمع الدكتور مبورك عطية في مقطع الفيديو الذي تصل مدته لـ15 دقيقة: "برغم الفحش والمنكر والسواد الذي نشهده يبقى الله هو الرحمن الرحيم، لو لم يكن كذلك لحدثت جرائم أبشع وأقبح، ربنا يحرم نيرة ويصبر أهلها ووالدتها ووالدها، وينتقم من المجرم وينال جزاءه، يجب إيقاع أشد العقوبات بحقه، فالعقوبات شرعت للدرع لكن الناس لا يرتدعون".

وتابع: “من علق على جريمة قتل المنصورة خاصة الشباب أغلبهم بلوة سودا، ممكن أن يقتل بعد 24 ساعة، أغلبهم غافلون، تفاعلوا مع الحادثة لدقائق معدودة ثم سيتجاهلون غليانهم وعواطفهم المزورة ويرتكبون جرائم أفظع".

وأردف يقول: "ربنا يرحم نيرة، وربنا يحرق القاتل في نار جهنم، لكن الي راح راح، عندما تكلم المشايخ عن الحجاب ردوا عليه بأن الحجاب حرية شخصية، ارتكوا الفتيات يرتدين الملابس الفاضحة لتفاجئي بالمجرم الذي سيقتلك".

وتابع: “المرأة تتحجب من أجل أن تعيش، ترتدي ملابس فضفاضة وواسعة كي لا تغري الشباب، غض البصر للشباب المحترمة لكن أنتن تعشن بين وحوش، لذا ارتدي عباءة فضفاضة وابتعدي عن الملابس الضيقة والشفافة كي تبعدي المجرمين عنكِ".

وأردف يقول: “هذا هو الواقع، والحقيقة المرة، وهناك بعد آخر للحجاب، ليس فقط بعدًا دينيًا وإنما بعد خبرة بالمجتمع الذي نعيش فيه، فالملابس الضيقة تجذب المجرمين لكِ، لأن هذه البيئة التي نعيش فيها تواجه كل يوم جرائم شنيعة وعمليات قتل، لذا حافظي على روحك وخافي على نفسك".

محاكمة مبروك عطية

وأثارت كلمات الدكتور عطية غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بـ محاكمة مبروك عطية من ضمنهم مسؤولة في المجلس القومي للمرأة تدعى الدكتورة مايا مرسي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيره اشرف متسائلة : "بأي ذنب قتلت هذه الفتاة؟ داعية الله ان يتغمدها برحمته متقدمة بخالص التعازي لأسرتها وذويها".

كما عبرت عن استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين.

وأشارت الدكتورة مايا إلى أن ما قيل هو تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنه لا تهاون فيما تم نشره، وأن المجلس القومي للمرأة سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.