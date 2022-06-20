جريمة جامعة المنصورة تهز مصر : طالب يقتل زميلته

شهدت جامعة المنصورة قبل ساعات جريمة بشعة نفذها طالب من كلية الآداب حينما أقدم على ذبح زميلته على بوابة توشكي وأمام مرأىجميع المراة وطلاب الجامعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدة دول عربية مقطع فيديو جرى تصويره من قبل أخد المتواجدين في المكان مقابل بوابةالجامعة.

ويوثق مقطع الفيديو اللحظة التي انقض فيها الطالب على زميلته ممسكًا سكينًا بيده ليريدها قتيلة وعند سقوطها أرضًا قاما بطعنها عدةطعنات.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي يتعذر على موقع البوابة نشره، بعض المارة وهم يحاولون إبعاد المجرم عن الضحية لكن بعد فوات الأوان حيثكانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة وقاموا بضربه والامساك به لحين وصول قوات الشرطة.

وتم نقل الجاني الى المستشفى بعدما حاول طعن نفسه بعد تنفيذ جريمته.

تفاصيل جريمة جامعة المنصورة

ذكر مصدر أمني مطلع أن المتهم بالفرقة الثالثة في كلية الآداب جامعة المنصورة، والضحية زميلته بنفس الكلية، والاثنان من مدينة المحلةالكبرى في محافظة الغربية.

وفي الوقت الذي لم يتبين حتى الآن دوافع المتهم لارتكاب الجريمة، الا ان النشطاء ذكروا بأنه أقدم على فعله الشنيع لأنها لم تقبل الزواجمنه.