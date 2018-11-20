هنا شيحا واحمد فلوكس يقضيان أوقات رومانسية في دبي!

أحمد فلوكس وهنا شيحا

نشرت الفنانة المصرية هنا شيحا عبر حسابها الخاص في إنستغرام مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها الفنان احمد فلوكس في مدينة دبي الإماراتية.

وتظهر شيحا في الصور بإطلالة مُثيرة مُرتدية بليزر براق باللون الفضي، مع هوت شورت باللون الأسود، وظهر الثنائي في الصور وهما في قمة انسجامهما وبلقطات رومانسية وحميمية مميزة.

وتفاعل جمهور شيحا مع الصور مُتمنين للثنائي حياة سعيدة ومليئة بالحب، وكشفت بعض المصادر أن الثنائي فلوكس وشيحا يقضيان شهر عسلهما في مدينة دبي.

وكان الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحا قد اعلنا عن ارتباطهما رسميًا بعد انتشار اخبار عن قصة حب تجمعهما، حاول فلوكس في بداية الأمر نفيها وانكارها حتى تم ارتباطهما رسميًا.

فيما كانت شيحا تنشر صور تجمعها به مع ايموجي قلب حب وهو الأمر الذي أثار حيرة الجمهور ما بين نفس فلوكس وتلميحات شيحا.

وبدأت قصة حب الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحا من خلال إحدى قصص مسلسل نصيبك وقسمتي والتي جمعتهما لتستمر قصتهما وتتوج بالزواج.

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