هنا شيحه ترتدي فستان الزفاف لأول مرة بعد شهرين من زواجها!

حلا شيحه

قررت الفنانة المصرية هنا شيحه وزوجها الفنان أحمد فلوكس الاحتفال بزفافهما على طريقتهما الخاصة، إذ اختار الثنائي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتفالية الخاصة التي أقيمت من اجل هذا اليوم تحت شعار "قادرون باختلاف.

ونشرت شيحه عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة لها إلى جانب زوجها الفنان أحمد فلوكس ظهرت فيها مُرتدية فستان الزفاف مع طرحة طويلة مميزة، فيما ارتدى فلوكس بدلة رسمية باللون الأسود.

وعبرت شيحه عن سعادتها لاحتفالها بزفافها بهذا اليوم وبين مجموعة من الأشخاص المميزين، وقالت من خلال تعليقها على الصورة أنها أحست أن هذا هو زفافها الحقيقي، علمًا بان شيحه وفلوكس احتفلا بعقد قرانهما في شهر اكتوبر الماضي بحفل عائلي بسيط جمع أسرتيهما بعد قصة حب مميزة جمعتهما.

وعلى صعيد مُختلف انتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات التي وصفها فلوكس بـ "الغريبة" حول تغيره ديانته إلى المسيحية من أجل الزواج بهنا شيحه، وهو الأمر الذي نفاه مؤكدًا ان الكلام الذي انتشر مجرد تفاهات خصوصًا أن شيحه مسلمة، مُطالبًا الجمهور بالتفكير قليًا قبل إطلاق هذه الشائعات بالإضافة إلى مُطالبته المواقع الاخبارية بعدم المساعدة على نشر مثل هذه الأخبار.

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