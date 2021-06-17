هند البحرينية تعلن زواجها من شاب يصغرها بـ 18 عام!

نشرت المغنية البحرينية هند البحرينية فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام يجمعها بخطيبها وهو ينقل خاتم الخطوبة من اليد اليمنى إلى اليسرى لتعلن عن انتهاء فترة الخطوبة وأنها أصبحت زوجته بشكل رسمي.

وعلى أنغام أغنية "شيرين عبد الوهاب" التي تسمى "حبة جنة" لم تكتفي فقط بعرض فيديو لنقل الدبل بل أيضًا عرضت مجموعة من الفيديوهات تجمع بينهما من فترة الخطوبة.

وعلقت على الفيديو باللغة الإنجليزية: " أنت لم تجلعني أقع بغرامك فقط، لقد جعلتني أقع بغرامي نفسي".

وبالحديث عن خطيبها فهو لاعب كرة السلة اللبناني كريم عزالدين وجاء هذا الزواج بعد أقل من سنة من إعلان خطبتهما.

ومن جهته لم ينشر كريم عز الدين عبر مواقع التواصل الاحتماعي أي شيء ليؤكد خبر ارتباطه بهند البحرينية.

زيجات هند البحرينية:

يعتبر هذا الزواج هو الثالث في حياة هند البحرينية، والزواج الثاني من جنسية لبنانية. وقد نتج عن زواجها الأول من شخص بحريني الجنسية ابن يبلغ من العمر الآن 20 سنة.

أما زوجها الثاني يدعى جورج نمر، وهو لبناني واستمرّ زواجها سنوات، ولم تعلن انفصالها عنه.

والآن تعلن عن ارتباطها بشخص ثالث يدعى كريم عز الدين من مواليد 1997 بينما ولدت هند البحرينية في سنة 1979 أي فرق العمر بينهما 18 عام.