هند القحطاني تستعرض تجهيزات عيد ميلادها.. وتثير غضب السعوديين بهذا التصريح

احتفلت المؤثرة الاجتماعية السعودية هند القحطاني بعيد ميلادها الـ37 يوم أمس الموافق 24 أبريل، وكشفت أنه أول عيد ميلاد تحتفل به منذ طفولتها.

شاركت هند القحطاني متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تستعرض من خلاله تجهيزات عيد ميلادها من زينة وبالونات، وأشارت أنها المرة الثانية التي تحتفل بهذا اليوم موضحة أن السبب التقاليد السعودية التي تحرم الاحتفال بيوم الميلاد، وقالت: " درون أنه ما عمري بحياتي احتفلت بعيد ميلادي إلا العام الماضي، احتفلت مع أطفالي بس طول م أنا بالسعودي عمري ما احتفلت بعيد ميلادي والسبب إذا كانت الواحدة ناشئة في اسرة متشددة ترفض هالاشياء وتستنكرها، كل شيء محرم".

تعليقات المتابعين على تصريحها

وانهال رواد مواقع التواصل للتعليق على تصريحها المثير للجدل، فكتب أحدهم: " الحمدلله عايلتنا متفتحه ولا نحتفل بعيد الميلاد لانه مو من ديينا بدعه ماقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وعلَّق آخر: " طيب ويوم احتفلتي وش صار وش تغير"

وكتب أحدهم: " شكل اهلك عقدوك..طيب وش المشكله كثير ناس ماتحتفل بعيد ميلاد لانها خرابيط فاضيه وش يبي يصير عليك يعني ان احتفلتي والا ماحتفلتي ..الحمدلله انا بالسعوديه والله لايغير علينا".

ديكور الحفل



وأوضحت القحطاني أنها لم تستطع استئجار متعهد حفلات للإشراف على عيد ميلادها، فقد تأخرت في حجز موعد، لهذا قررت الإشراف بنفسها.

أما عن ديكور الحفلة سيتألف من اللونين الأحمر والذهبي، لأنها سترتدي قفطان أحمر مُزيَّن بتطريزات ذهبية.

حفل عيد ميلادها الأول

يجدر الإشارة إلى أن القحطاني احتفلت بعيد ميلادها العام الماضي ضمن أجواء عائلة، واستعرضت الهداديا التي قدمها لها أطفالها من بينها ساعة مرصَّعة بالألماس وباقة من الورود.