هند القحطاني تكشف مصدر دخلها.. وما حقيقة شراء قطري قصر لها ولأولادها؟!

انتشرت شائعات تفيد أن الناشطة السعودية هند القحطاني تمتلك قصرًا فاخرًا ابتاعه لها ثري من الجنسية القطرية؛ لكي تقطن فيه برفقة أولادها، حيث سألتها إحدى المتابعات "صحيح منعرفه على قطري ومعطيك القصر".

وردًا على هذه الشائعات والأخبار الزائفة، ردَّت هند القحطاني عبر حسابها على "سناب شات"، وقالت: "غير صحيح أني متعرفة على قطري وهو معطيني القصر، من وين تعرفين، كله بدراهمي وفلوسي، شوفوا يا معشر النساء ترى ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع، هم واحد من كل 10 آلاف، إيس هالكلام الفاضي، والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات".

وأكَّدت أن لا رجل في حياتها، وإن حصل ذلك، ستكشف عن هويته أو عل الأقل ستعلن ذلك على الأقل.

وأوضحت أن أموالها وثروتها ومدخولها يأتي من الإعلانات وشركتها المختصة بالإستيراد والتصدير، إلَّا أن النصيب الأكبر يأتي من الإعلانات.



وبالتأكيد، لا بد أن يعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلام القحطاني، فكتب أحدهم منتقدًا: " ماتعرضين جسمك وجسم بنتك بدون مقابل هذي ما يبي لها كلام، وهذا طريق اغلب المشهورات للتكسب استحداث سوق النخاسه".

وكتبت إحداهن: "هاي عنجد بتحكي بتستهبلنا وله شو لا حبيبتي في رجاله تعطي ليكي والى امثالك قال من تعبها قال هههههههه".

بينما دافعت إحدى المتابعات عن هند، وكتبت: "صح انزين وايد بنات يشتغلون ومن فلوسهم كل شي لبسها وكشختها وطلعتها.. لا زوج ولا ابو جي يدفع حقها .. حتى بنات عزابيات عندهم من كدهم".