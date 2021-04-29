هند القحطاني في موقف مُحرج بعد أن كسرت صيامها أمام الكاميرا!

تعرضت مشهورة السناب شات هند القحطاني إلى موقف مُحرج أمام متابعينها عبر تطبيق سناب شات بعد أن تناولت الحلوى وهي صائمة.

هند كانت تقدم أحد الإعلانات لمتابعينها وكان من ضمن الإعلان علاج للشعر على شكل حبوب حلوى فما كان منها إلا أن فتحت العلبة وتناولت حبة واحدة وتابعت الحديث عن الإعلان قبل أن تدرك أنها صائمة...القحطاني عادت وأطلت بفيديو ثاني وأكدت أنها نسيت صيامها ولم تنتبه للأمر إلى لاحقاً وضحكت على الموضوع بطريقة عفوية مؤكدتاً أنها نسيت موضوع الصيام تماماً.

الجمهور بدوره تداول الفيديو على نطاق واسع ضمن تعليقات مُختلفة كان منها "يا أخي احسها على نيتها الله يهديها يارب والله اني احبها"...وتابع آخر "الله أعلم في عباده لكن المجاهرة مو زينه ما اقصدها هي بس كشكل عام كل هالمشاهير المسلمين فوطننا العربي الله يهديهم ويستر عليهم وعلينا يارب"...وجاء في تعليق أحدهم "يا عمري تحلل فلوس الاعلان صح".

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلادها!

بالحديث عن هند فقد احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الـ 37 برفقة أولادها الأربعة، وكشفت هند أنها تحتفل بعيد ميلادها لثاني مرة في حياتها موضحةً أن السبب التقاليد السعودية التي تحرم الاحتفال بيوم الميلاد، وجاء تحديداً في تصريح هند "تدرون أنه ما عمري بحياتي احتفلت بعيد ميلادي إلا العام الماضي، احتفلت مع أطفالي بس طول م أنا بالسعودي عمري ما احتفلت بعيد ميلادي والسبب إذا كانت الواحدة ناشئة في أسرة متشددة ترفض هالاشياء وتستنكرها، كل شيء محرم".

هند كانت قد تصدرت الترند أيضاً منذ أيام بعد أن بادرت الممثلة السعودية ريم عبد الله بتقليدها عبر برنامج "استديو 21"، ونال التقليد إعجاب هند التي شكرت ريم لترد الأخيرة بـ "لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا".

#ريم_عبدالله #هند_القحطاني

لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة بيكون الرد كذا 👇🏻👇🏻..

شكراً للمبدعة هند القحطاني على سعة الصدر والذوق الراقي 🥰#جحفلة_المتربصين pic.twitter.com/nuboR3nuDq — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 14, 2021

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