هويدا يوسف تتعرض للهجوم بسبب صورها الجريئة.. وهذا ما فعلته

تعرَّضت الفنانة السورية هويدا يوسف لموجة من الغضب والانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة الأخيرة للإعلان عن مجموعة من المجوهرات.

شاركت هويدا يوسف متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور للحملة الترويجية لمجموعة مجوهرات "زُغيب اند كو"، وظهرت في إحدى الإطلالات مُرتديةً على ما يبدو فستانًا أسودًا بسيطًا مفتوح الصدر بطريقة برزت فيها مفاتنها، في حين ارتدت قلادة ذهبية طويلة؛ وهذا ما عرضها للانتقاد بسبب جرأتها التي اعتبرها تتجاوز الخطوط الحمراء.

وبسبب موجة الانتقادات والهجوم التي وجهت ذدها، قررت هويدا حذف الصور وتحميلهم من جديد لكن عن طريق قطع الصورة من الأسفل بطريقة لا تظهر مفاتنها، وعملت على إلغاء خانة التعليقات.

وانقسم روادمواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فكتبت إحداهن: "بدها تنشهر مش عرفانة كيف يا حرام لو شو ما عملت خلص مافي الها جمهور الله يوفقها ويجبر بخاطرها".

وكتبت أخرى: "يا ريت العالم عندهم ربع طيبة قلبها ، بتمنى كل جمل يتطلع على السنم اللي فوق ظهره أولا".

وعلّق آخر: "يمكن لان محبيها ما تعودوا منها ع إطلاله بهاللبس هويدا دائما محتشمه و فنانه صوتها رائع ومحبوبه اكيد النقد من محبه ولصالحها".



