هيا الشعيبي وابنتها نسخة طبق الأصل في أحدث جلسة تصوير.. وانتقاد لمكياج الطفلة!

صدمت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها بالشبه الكبير الذي يجمعها بابنتها في جلسة تصوير لطيفة.

شاركت هيا الشعيبي متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها بابنتها ارتدتا فيها ملابس مطابقة مؤلفة من قميص نهدي فاتح فضفاض وبنطال أسود ضيِّق، وانتعلتا بابوج بألوان فاقعة، في حين أسدلتا شعرهما على جانبي كتفهما.

وبدت الأم وابنتها نسخة طبق الأصل، فعلَّقت إحداهن: " عمريي بنتج تشبهج كلش".

وعلَّق آخر: " ماشاء الله كولش تشبهلج بس اتمنى ست هيا نشوفج بالحجاب".

وكتبت إحداهن: " ييااي شنو هذه الكياتة😭💜 تشبهج نسخة نفس الملامح بالضبط".

وانتقد البعض هيا الشعيبي بسبب وضع مستحضرات تجميل لابنتها بهذا العمر، فكتبت إحداهن: "هياااا هيون هيونة حبي لا لا ماتوقعتة منك انه بنتك تخليها كدة ميك اب كامل 😢 حرام طفولتها ملامح طفوله احلاااا 😢 تقبلي مروري لاني اموت عليك".

وشكرت الشعيبي الفريق الذي تعاونت معه في جلسة التصوير، وخصَّت بالشكر شركة الأزياء التى روّجت لها تلك التصاميم، والاستايلست والماكير وكل القائمين على إطلالتها وابنتها.

ابنة هيا الشعبي تتعرض للحرق

وفي وقت سابق، كشفت الشعيبي تفاصيل صادمة بشأن تعرُّض ابنتها للحرق مًوضحة أنها كانت تؤدي فريضة الصلاة حينما سمعت ابنتها تصرخ عاليًا في حديقة المنزل.

وقالت: " سمعت صوت صراخ فقلت انها بتلعب وعادي، ولكن الصوت ازداد فتوقفت عن الصلاة وركضت بسرعة الى الحديقة لأجد ابنتي تركض والنار تحرقها، فسارعت ورفعت ثوب الصلاة وحاولت إطفاء النار وحمايتها".

وأشارت أن الحادثة كانت بسبب العين والحسد، وعللَّت ذلك برؤيتها دائرة كبيرة في داخلها عين.