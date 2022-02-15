هيا مرعشلي تكشف شكل خطيبها لأول مرة.. وعيونه عالم آخر!

أخفت الممثلة السورية هيا مرعشلي هوية خطيبها بعد إعلان الأنباء السعيدة حول ارتباطها، لكنها انتهزت أجواء عيد الحب للكشف عن هويته وجماله الفتان.

شاركت هيا مرعشلي متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" الأمس الموافق 14 فبراير عدة صور برفقة خطيبها إحداها أمام المرآة، تليها صورة قريبة لهما، والأخيرة باقة من الورود الحمراء، وأرفقتهم بتعليق: "في مجال نحب بعض؟".

وأبدى معجبوها سعادتهم برؤية خطيبها الوسيم الذي يتمتع بملامح جذابة وعيون عسلية ساحرة، فعلَّقت إحداهن: "اذا هاد حبيبك ف انتو قمرين".

وكتت أخرى: "ياعيوني انتوووو هيوش ويوسف انشالله كل عيد حب وانتو سوا يارب".

من هو خطيب هيا مرعشلي



بناءً على المعلومات المتداولة، فإن خطيب هيا شاب سوري يدعى يوسف، من عائلة محترمة تعمل في التجارة، كما أن لديه أعماله الخاصة.

تعرَّف يوسف على هيا مرعشلي في سوريا ووقعا في حب بعضهما البعض وتكللت علاقتهما بالخطوبة وفق العادات والتقاليد.

ويُشار إلى أن يوسف يدعم مرعشلي في مهنتها كممثلة في الوسط الفني، حيث أكَّد أن الفن لا يتعارض مع الزواج.

والجدير بالذكر أن مرعشلي كانت قد ظهرت برفقة خطيبها في العديد من الصور، لكنها لم تعلن عن علاقتهما رسميًا.

هيا مرعشلي تعلن ارتباطها

وكانت الفنانة السورية الحسناء قد أثارت حماس متابعيها وفضولهم حينما نشرت صورة لها برفقة شاب وسيم عبر حسابها على "إنستغرام، وأرفقتها بكلمة "قريبًا" ومجموعة رموز تعبيرية على شكل دبلة وقلوب حب وصورة إيموجي تجمع شاب وفتاة وبينهما قلب حب.