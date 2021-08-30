هيا مرعشلي تنتعل حذاء غريب..والجمهور يعلّق: "كيف تمشي فيه؟" (صور)

شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي أحدث صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأثارت استغراب وتساؤلات لدى الجمهور بعد ظهورها وهي تنتعل حذاء غريب الشكل، حيث أنه ظهر واضحًا في الصور.

واختارت مرعشلي الظهور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت قميصًا باللون الأبيض معقود من جهة البطن، وبنطال جينز أزرق، وأكملت الإطلالة بحذاء مفتوح باللون الأسود ذي كعب عالي وعريض، وهو ما لفت انتباه العديد من المتابعين لدرجة أنه نال نصيبًا جيدًا من التعليقات.



وجاءت معظم تعليقات المتابعين على صور النجمة هيا مرعشلي على هيئة تساؤلات عن الحذاء الذي تنتعله، فكتب أحدهم لها: "ي ستار..هذا كعب ولا سيارة"، في حين علق آخر: "شو لابسة دبابة؟"، " ما عندك أكبر من هيك كعب؟".

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة السورية هيا مرعشلي مشاركتها في مسلسل التشويق والإثارة "قيد مجهول" إلى جانب عدد من النجوم السوريين مثل باسل خياط، عبد المنعم عمايري، نظلي الرواس، والعمل من إخراج سدير مسعود وتأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: